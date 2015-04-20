أهالى "العواشرة" بالشرقية يُطالبون محلب باستكمال بناء مدرسة ابتدائى

كشف عدد من أهالى عزبة العواشرة التابعة لقرية أكياد البحرية مركز فاقوس محافظة الشرقية، عن أن وزارة الزراعة تُماطل منذ 6 أشهر فى التصريح ببناء مدرسة ابتدائية للقرية، مطالبين بتدخل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لحل الأزمة.

وأضاف السيد أبو أحمد شيخ المنطقة، أنه على الرغم من موافقة محافظة الشرقية على إنشاء مدرسة ابتدائى، فى منطقة العواشرة التابعة لقرية أكياد البحرية إلا أن القرار ما يزال حبرًا على ورق، ما أدى إلى مضاعفة هموم القرية المحرومة من كل الخدمات، فلا يوجد بها مدارس ولا وحدة صحية ولا مركز شباب، ولا حتى مخبز يوفر الرغيف لقرابة 15 ألف مواطن يعيشون فيها.

وأضاف، أن محافظ الشرقية السابق الدكتور سعيد عبد العزيز، وعد بتبنى مشكلات العواشرة، إلا أنه تناساها فى خضم مشكلات المحافظة الأخرى.

وطالب السيد سلامة المحافظ الحالى الدكتور رضا عبد العزيز، بتبنى مشكلة بناء المدرسة، حيث خصصنا أولاً قطعة أرض تم رفضها واخترنا قطعة أخرى تم رفضها من قبل الإدارة العامة لحماية الأراضى بوزارة الزراعة أيضًا، بحجة أنها فى أرض زراعية وحاليًا لا يوجد فى المنطقة أى قطعة أرض أخرى.

ويضيف محمد صباح من أهالى العواشرة، أن بناء مدرسة ابتدائية حلم طال انتظاره لأطفالنا الصغار، بدلاً من الانتقال لمسافات طويلة حتى تم تخصيص الأراضى، وما تزال الإجراءات تتواصل دون أن نرى أى شىء يتحقق.