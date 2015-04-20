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حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/4/20

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حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/4/20 حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/4/20
الإصرار للوصول إلى الحلم والتصميم على الوصول إلى الأهداف والنجاح والتفوق أهم الصفات التى يتصف بها أصحاب وشخصيات ، أما فعن حظ برج الدلو ليوم الاثنين كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، اليوم هو الأنسب للتفكير فى مستقبلك وحياتك القادمة والبدء فى العديد من الخطط التى طالما أجلتها.

توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى


>حياتك العاطفية فى افضل حالاتها بفضل تحليك بالصبر الكافى لتحمل عيوب حبيبك وتقبل أرائه والاستماع لمشكلاته، بالرغم من عدم تحلى حبيبك بهذه الصفات، استمر فى على منهجك وسيكتشف أخطائه فى الفترة المقبلة ويقدم لك الاعتذار اللائق.

على مستوى الصحة


>حول التغيير من روتين حياتك وممارسة الرياضة بشكل أكبر بدلا من تمضية الوقت فى الجلوس على مكتبك لساعات طويلة وهو الأمر الذى يضر بصحتك ويؤثر عليك بالسلب.

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مصر 365

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