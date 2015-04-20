حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/4/20

برج السرطان البرج المائى الأول أصحاب هذا البرج يتميزون بقوة حدس كبيرة لديهم شخصيات نقية وملهمة متسامحة مع نفسها ومع الآخرين فهم لا يحبون اختلاق المشكلات ويريدون أن يعيشون فى سلام، من أهم صفاتهم الوفاء والحنية والإخلاص وعيوبهم تتلخص فى المزاجية والعند والخوف من الاقتراب من الآخرين، أما بخصوص الحظ فيؤكد خبير الابراج ميشال حايك أن اليوم ستشعر بتحسن كبير ورغبة مفرطة فى العمل وبذل مجهود أكبر، وهو الأمر الذى سيأتى لك بنتائج ومفاجآت كبيرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>علاقتك العاطفية مع حبيبك على وشك الانهيار بسبب عدم قدرتك على تفهم عيوبه والاستماع إلى الأشياء التى تزعجه وتصيبه بالضيق، حاول حل الامر قبل أن يتضخم ويزداد صعوبة وتعقيد حتى لا تندم فيما بعد.
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> الرياضة ليست الحل لمشكلاتك الصحية، عليك بزيارة الطبيب والاطمئنان على صحتك لتحصل على العلاج اللازم، فإهمالك سيسبب لك العديد من المشكلات الصحية الكبيرة والأمراض الخطيرة.
>حظك اليوم برج السرطان نقدم لكم اليوم حظك اليوم لبرج السرطان على الصعيد الصحى والعملى والعلاقات الشخصية وحظ برج السرطان فى الحب ورؤية عالمة الفلك ميشيل حايك فى برح الحمل اليوم.
توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى
>علاقتك العاطفية مع حبيبك على وشك الانهيار بسبب عدم قدرتك على تفهم عيوبه والاستماع إلى الأشياء التى تزعجه وتصيبه بالضيق، حاول حل الامر قبل أن يتضخم ويزداد صعوبة وتعقيد حتى لا تندم فيما بعد.
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على مستوى الصحة
> الرياضة ليست الحل لمشكلاتك الصحية، عليك بزيارة الطبيب والاطمئنان على صحتك لتحصل على العلاج اللازم، فإهمالك سيسبب لك العديد من المشكلات الصحية الكبيرة والأمراض الخطيرة.
وصف الموضوع
>حظك اليوم برج السرطان نقدم لكم اليوم حظك اليوم لبرج السرطان على الصعيد الصحى والعملى والعلاقات الشخصية وحظ برج السرطان فى الحب ورؤية عالمة الفلك ميشيل حايك فى برح الحمل اليوم.