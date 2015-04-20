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حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/4/20

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حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/4/20 حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/4/20
القدرة على الاعتماد عليهم فى كافة الأمور والثقة فيهم وفى حكمهم واختياراتهم، فهذه بعض الصفات المتعلقة بأصحاب ، حيث يتصفون بتقبل النقد والنقاش للوصل إلى حل وسط يرضى جميع الأطراف، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الإثنين كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فاليوم ستأتى لك العديد من المفاجآت والأخبار السعيدة التى ستجعلك أكثر تفاؤلا وسعادة.

توقعات ماغى فرح لبرج الحوت على المستوى العاطفى


> أهتم فى الفترة المقبلة بالخروج مع حبيبك فى أماكن مختلفة وغير تقليدية، لتتمكنوا من تخطى حالة الملل والروتين السائدة بينكم والتى قد تؤدى إلى فتور ومشكلا عديدة انت فى غنى عنها.

على مستوى الصحة


>حالتك الصحية فى أفضل حالاتها بفضل اهتمامك برشاقتك وممارسة الرياضة دائما وأولا بأول وحرصك على صحتك وتخلصك من العادات السيئة ومن أهمها الافراط فى تناول القهوة والسجائر اللذان سببا لك العديد من المشكلات الصحية من قبل.

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مصر 365

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