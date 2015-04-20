حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/4/20

الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة التى لا يلاحظها الآخرون والقدرة على تحليل الأشياء بعمق وهدوء وتروى أهم الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب برج الحمل، أما بالنسبة لحظ برج الحمل ليوم الاثنين فتتوقع خبيرة الأبراج ماغى فرح أن يكون اليوم الاثنين ملىء بالتقلبات والمشكلات المختلفة التى قد تصيبك بالإزعاج والضيق، فمن المحتمل أن يصبح من أسوء الأيام التى تمر عليك والذى ستتذكره لطيلة حياتك. توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

>إياك والغضب السريع وعدم تحمل وجهة نظر حبيبك، فهى مؤشرات تدفعك نحو الفشل وعدم إكمال العلاقة وهو الأمر الذى سيصيبك بالإحباط والاكتئاب، لذا عليك بحل جميع مشاكلك وإصلاح عيوبك وعدم العناد . على مستوى العمل والمال

>حياتك العملية تسير ببطء بسبب عدم ثقتك بنفسك وعدم وضعك لخطة محكمة، بالإضافة إلى محاولاتك الدائمة لإرضائك لرئيسك وزملائك فى العمل على حساب نفسك، لذا عليك بالكف عن ما تفعله والتفكير فى مستقبلك. على مستوى الصحة

>اهتم بممارسة الرياضة فى الفترة المقبلة لتحافظ على وزنك ورشاقتك وصحتك، ولا تستمر فى هذا الإهمال حتى تخسر صحتك وتقضى أيامك فى محاولة استعادة ما فاتك.

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شبكةعيونالإخبارية

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