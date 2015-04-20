حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/4/20

برج الجوزاء من الشخصيات التى تهوى الابتعاد عن الروتين والملل والكآبة، فأصحاب برج الجوزاء يتميزون بحبهم مقابلة أناس جدد للتعرف على شخصيات ووجوه متعددة، أما فيما يخص حظ اليوم الأحد لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماغى فرح أن مزاجك ليس على ما يرام بسبب المشكلات التى تتعرض لها فى الفترة الأخيرة، لذا لا تدع هذه المشكلات تؤثر على حياتك.إعلان - Ads إعلان - Ads
>حياتك العاطفية لا تسير على الطريق الصحيح بسبب غيرتك الشديدة وعدم ثقتك فى حبيبك طوال الوقت وهو الأمر الذى يؤدى إلى ظهور مشكلات كبيرة بينكم ويجعل حبيبك يشعر بالحصار والحاجة إلى بعض الحرية، لذا عليك بالكف عن هذه الغيرة الشديدة والثقة فى حبيبك بعض الشىء.
>صحتك فى تحسن دائم بفضل زيارتك الدائمة للطبيب والتزامك بتعليماته وأوامره واتباعك جميع نصائحه، وهو الأمر الذى يفيدك فى المستقبل ويحافظ على حياتك وصحتك ويجعلك تشعر بحالة أفضل من ذى قبل وهو الامر الذى يؤثر بالإيجاب على حياتك بشكل عام.
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توقعات ماغى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى
>حياتك العاطفية لا تسير على الطريق الصحيح بسبب غيرتك الشديدة وعدم ثقتك فى حبيبك طوال الوقت وهو الأمر الذى يؤدى إلى ظهور مشكلات كبيرة بينكم ويجعل حبيبك يشعر بالحصار والحاجة إلى بعض الحرية، لذا عليك بالكف عن هذه الغيرة الشديدة والثقة فى حبيبك بعض الشىء.
على مستوى الصحة
>صحتك فى تحسن دائم بفضل زيارتك الدائمة للطبيب والتزامك بتعليماته وأوامره واتباعك جميع نصائحه، وهو الأمر الذى يفيدك فى المستقبل ويحافظ على حياتك وصحتك ويجعلك تشعر بحالة أفضل من ذى قبل وهو الامر الذى يؤثر بالإيجاب على حياتك بشكل عام.
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