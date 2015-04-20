حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 2015/4/20

يعشقون المغامرة وتجربة العديد من الأشياء الغريبة وغير التقليدية، ولا يهتمون بما يجرى من حولهم ولا يعبئون بآراء المحيطين هذه الصفات العامة لأصحاب برج الجدى، وأما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما يوضحها لنا خبير الأبراج ميشيل حايك، أن اليوم هو الأمثل للوصول إلى ما تريد وتحقق احلامك وتعمل بجد واجتهاد للنجاح والتفوق.

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توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

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>حياتك العاطفية تسير فى الطريق الصحيح فأنت مثال للشريك الصالح الذى يتفهم عيوب حبيبه ويتفهم مشكلاته ويساعده على التقدم فى حياته والنجاح والاستمرار والتقدم بشكل أكبر، لذا عليك باتباع ما تقوم به واحتوائه.>حالتك الصحية غير جيدة بسبب عاداتك الصحية الخاطئة وعدم اتباعك لنظام غذائى صحى واعتمادك على الوجبات الجاهزة والوجبات السريعة التى تصيب بالبدانة والتى تضر بصحتك، لذا عليك بزيارة الطبيب وفقدان بعض الوزن قبل فوات الآوان، حتى لا تتعرض لمشكلات صحية أكبر.