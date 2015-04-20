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حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/4/20

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حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/4/20 حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/4/20
من أهم مواصفات برج الميزان أنهم شخصيات طموحة لديها أهداف لا تريد أن تقضى حياتها وهى تنظر عليها من الخارج لديهم روح مرحة وجذابة تساعدهم فى الحصول على علاقات اجتماعية متعددة، من أهم عيوبهم العصبية والمزاجية التى تؤثر عليهم بشكل كبير .

توقعات ماجى فرح لبرج الميزان على مستوى الحب


>مواليد برج الميزان لديهم قدر كبير من الرومانسية والتى لا يفضلون إظهارها على الإطلاق إلا عند الوثوق أن الشخص الآخر يستحق هذا الحنان وهذه الرومانسية الشديدة، فهم يخافون دائمًا من أن تنجرح مشاعرهم ولا يجازفون بدخول فى علاقات.

على مستوى الصحة


>توقفت منذ فترة عن اتباع النظام الغذائى الذى كنت منتظمًا عليه بشدة واستطعت بفضله خسارة الكثير من الوزن، لذا عليك العودة مرة أخرى إلى هذا النظام ولا تدع مزاجك وضغط العمل يدفعك نحو تناول الطعام والإهمال فى مظهرك وصحتك.

وصف الموضوع


> برج الميزان نقدم لكم اليوم حظك اليوم لبرج الميزان على الصعيد الصحى والعملى والعلاقات الشخصية وحظ برج الميزان فى الحب ورؤية عالمة الفلك ماغى فرح فى برح الميزان اليوم.

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