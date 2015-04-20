أخبار عاجلة

عيش الليلة - أحمد زاهر: "في ثانوي بقيت قليل الأدب" ويحكي موقف كوميدي أثناء هروبه من المدرسة -
ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى -
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مانشستر يجدد عقد «لينجارد» لمدة 4 مواسم -
في «البريميرليج».. توتنهام الأكثر تسجيلا وليفربول يستقبل 18 هدفا -
عيش الليلة - النجمة لوسي للفنان أشرف عبد الباقي: "أنت كنت بتسرق الأرانب" -
عيش الليلة - دخول مميز للنجمة لوسي والنجم أحمد زاهر مع الفنان أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - أحمد زاهر: أول مرة قدام الكاميرا في مسلسل ذئاب الجبل "دهنوني أسود وصوروني من قفايا" -
عاجل: “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة منذ قليل بين الجيش ومسلحين بالعريش وسقوط شهداء ومصابين وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاشتباكات والجيش يثأر للمجندين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/4/20

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/4/20 حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/4/20

أصدقاء أوفياء يحملون وفاء من نوع نادر، يتمتعون بشخصيات طيبة وصادقة وحنونة وقدرة كبيرة على العطاء والتضحية دون انتظار مقابل، فهم أما بالنسبة حظ برج الثور ليوم الاثنين، فتتوقع خبيرة الأبراج هالة عمر أن اليوم ستحظى بالعديد من المفاجآت التى تغير من حياتك وتساعدك على التقدم والنجاح، لذا عليك باقتناصها.
>

توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى


>حالتك العاطفية هادئة ومستقرة بفضل تقبلك لآراء شريك حياتك واستماعك لمشاكله ومساعدته على تحقيق أحلامه، وتفهمك لتقلباته المزاجية، مما يجعلكم أكثر تفهما واستقرارا وكثر تقبلا لحل المشكلات المختلفة.
>

على مستوى الصحة


>أنت تسير على الطريق الصحيح واهتمامك بصحتك والحفاظ على رشاقتك، وهو الأمر الذى يثير إعجاب من حولك ويجعلك قدوة للآخرين، لذا استمر فى اتباع نظامك الغذائى الذى تتبعه منذ فترة لتكمل انجازاتك.
'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى