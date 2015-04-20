حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/4/20

أصدقاء أوفياء يحملون وفاء من نوع نادر، يتمتعون بشخصيات طيبة وصادقة وحنونة وقدرة كبيرة على العطاء والتضحية دون انتظار مقابل، فهم أما بالنسبة حظ برج الثور ليوم الاثنين، فتتوقع خبيرة الأبراج هالة عمر أن اليوم ستحظى بالعديد من المفاجآت التى تغير من حياتك وتساعدك على التقدم والنجاح، لذا عليك باقتناصها.

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توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

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>حالتك العاطفية هادئة ومستقرة بفضل تقبلك لآراء شريك حياتك واستماعك لمشاكله ومساعدته على تحقيق أحلامه، وتفهمك لتقلباته المزاجية، مما يجعلكم أكثر تفهما واستقرارا وكثر تقبلا لحل المشكلات المختلفة.>أنت تسير على الطريق الصحيح واهتمامك بصحتك والحفاظ على رشاقتك، وهو الأمر الذى يثير إعجاب من حولك ويجعلك قدوة للآخرين، لذا استمر فى اتباع نظامك الغذائى الذى تتبعه منذ فترة لتكمل انجازاتك.