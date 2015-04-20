حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/4/20

مواليد برج القوس لديهم روح مرحة ومحبون للحياة يتمتعون بقدر كبير من الابتكار كما أن لديهم العديد من الأهداف والأفكار المختلفة التى تساعدهم فى الحصول على مكانة متميزة فى العمل وبين زملائهم كما أنهم مستعدون للتضحية وأوفياء لأقصى درجة. توقعات ماجى هالة عمر الحمل على المستوى العاطفى

>أنت تشعر بعدم الرضا عن علاقتك الحالية بسبب إحساسك الدائم بالحاجة إلى شخص أفضل يساعدك على النجاح وتحقيق أحلامك وطموحاتك ولا يؤثر على حياتك بالسلب ويجعلك تعود إلى الخلف وتخسر حياتك. على مستوى الصحة

>صحتك فى أحسن حالاتها بسبب اتباعك لريجيم قاسٍ ساهم فى فقدانك الكثير من الوزن وساعدك على الخروج من حالة الإحباط التى كانت تصيبك بسبب الزيادة الملحوظة فى وزنك والتى كانت مثار سخرية الجميع لكنك استطعت بفضل عزيمتك وإرادتك التغلب على هذه العوائق واثبت للجميع قوتك.

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شبكةعيونالإخبارية

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