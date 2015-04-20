حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/4/20

شخصيات قوية وجادة لا يخافون إظهار آرائهم بقوة يفتقدون المرونة فى التعامل ويعشقون الجدال، لا يعترفون بالرأى الآخر ولا يرون أنفسهم على خطأ أبدا، هذه أهم صفات أصحاب برج الأسد، أما بخصوص حظ يوم الأحد لأصحاب برج الأسد، فتؤكد خبيرة الأبراج ماغى فرح أنه من الضرورى التفكير ف المستقبل وعدم النظر إلى أحوالك الجارية فقط، حيث لم تخطط فى الفترة الماضية لمستقبلك وحياتك المقبلة ولم تضع خطط تساعدك على التطوير من ذاتك. توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

> حياتك العملية على ما يرام بفضل تحقيق إنجازات كبيرة فى الفترة الماضية جعلت محط الأنظار وتقدير الجميع، فاجتهادك فى العمل وصبرك خلال الأشهر القليلة الماضية يجدى نفعا ويحقق لك كما كنت تحلم به من فترة. توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

> لابد أن تعى جيدا أن لشريك حياتك حق عليك وواجبات كبيرة لذا عليك إصلاح مشكلاتك والاستمتاع إلى أرائه وعدم التركيز فقط على ما تحتاجه، وابدأ فى التفكير فى مستقبلكم سويا.

شبكةعيونالإخبارية

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