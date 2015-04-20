حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 2015/4/20

من أهم الصفات التى تميز مواليد برج العقرب هى أن الشخصية المميزة الملهمة والروح المرحة قادرة على كسب ثقة من حولهم ولكن من الصعب أن يكتسب أحد ثقتهم مجتهدين فى العمل ويريدون تحقيق أحلام كبيرة فى حياتهم ويسعون إليها وعلى الرغم من الصعاب التى يواجهونها فى حياتهم إلا أن شخصيتهم القوية تعيدهم على الطريق السليم لا تحاول أن تستفزهم فهم سريعو الغضب لا يحبون من ينتقدهم بدون حق.إعلان - Ads إعلان - Ads
>أنت الآن تمر بأزمة نفسية بسبب خروجك من علاقة عاطفية دامت لسنوات طويلة، لكنك قمت بالأمر الصائب، فعلاقتك الماضية كانت تستنزف طاقتك وتشعرك بعدم الرضا عن نفسك دائمًا، فلا تحزن وسيهديك القدر شخص أفضل.
>حاول الابتعاد عن الروتين اليومى والسفر إلى الخارج وقضاء بعض الوقت والاستجمام والاستمتاع بالمناظر الطبيعية حتى تتخلص من الضغط والروتين الذى يصيبك بالملل ويؤثر على صحتك وأعصابك ويشعرك بالعصبية.
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توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى
>أنت الآن تمر بأزمة نفسية بسبب خروجك من علاقة عاطفية دامت لسنوات طويلة، لكنك قمت بالأمر الصائب، فعلاقتك الماضية كانت تستنزف طاقتك وتشعرك بعدم الرضا عن نفسك دائمًا، فلا تحزن وسيهديك القدر شخص أفضل.
على مستوى الصحة
>حاول الابتعاد عن الروتين اليومى والسفر إلى الخارج وقضاء بعض الوقت والاستجمام والاستمتاع بالمناظر الطبيعية حتى تتخلص من الضغط والروتين الذى يصيبك بالملل ويؤثر على صحتك وأعصابك ويشعرك بالعصبية.
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