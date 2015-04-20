توقعات الأبراج يوم الاثنين 2015/4/20

حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/4/20

الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة التى لا يلاحظها الآخرون والقدرة على تحليل الأشياء بعمق وهدوء وتروى أهم الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب برج الحمل، أما بالنسبة لحظ برج الحمل ليوم الاثنين فتتوقع خبيرة الأبراج ماغى فرح أن يكون اليوم الاثنين ملىء بالتقلبات والمشكلات المختلفة التى قد تصيبك بالإزعاج والضيق، فمن المحتمل أن يصبح من أسوء الأيام التى تمر عليك والذى ستتذكره لطيلة حياتك.

توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/4/20

>إياك والغضب السريع وعدم تحمل وجهة نظر حبيبك، فهى مؤشرات تدفعك نحو الفشل وعدم إكمال العلاقة وهو الأمر الذى سيصيبك بالإحباط والاكتئاب، لذا عليك بحل جميع مشاكلك وإصلاح عيوبك وعدم العناد>حياتك العملية تسير ببطء بسبب عدم ثقتك بنفسك وعدم وضعك لخطة محكمة، بالإضافة إلى محاولاتك الدائمة لإرضائك لرئيسك وزملائك فى العمل على حساب نفسك، لذا عليك بالكف عن ما تفعله والتفكير فى مستقبلك.>اهتم بممارسة الرياضة فى الفترة المقبلة لتحافظ على وزنك ورشاقتك وصحتك، ولا تستمر فى هذا الإهمال حتى تخسر صحتك وتقضى أيامك فى محاولة استعادة ما فاتك.

أصدقاء أوفياء يحملون وفاء من نوع نادر، يتمتعون بشخصيات طيبة وصادقة وحنونة وقدرة كبيرة على العطاء والتضحية دون انتظار مقابل، فهم أما بالنسبة حظ برج الثور ليوم الاثنين، فتتوقع خبيرة الأبراج هالة عمر أن اليوم ستحظى بالعديد من المفاجآت التى تغير من حياتك وتساعدك على التقدم والنجاح، لذا عليك باقتناصها.

توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/4/20

>حالتك العاطفية هادئة ومستقرة بفضل تقبلك لآراء شريك حياتك واستماعك لمشاكله ومساعدته على تحقيق أحلامه، وتفهمك لتقلباته المزاجية، مما يجعلكم أكثر تفهما واستقرارا وكثر تقبلا لحل المشكلات المختلفة.>أنت تسير على الطريق الصحيح واهتمامك بصحتك والحفاظ على رشاقتك، وهو الأمر الذى يثير إعجاب من حولك ويجعلك قدوة للآخرين، لذا استمر فى اتباع نظامك الغذائى الذى تتبعه منذ فترة لتكمل انجازاتك.

برج الجوزاء من الشخصيات التى تهوى الابتعاد عن الروتين والملل والكآبة، فأصحاب برج الجوزاء يتميزون بحبهم مقابلة أناس جدد للتعرف على شخصيات ووجوه متعددة، أما فيما يخص حظ اليوم الأحد لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماغى فرح أن مزاجك ليس على ما يرام بسبب المشكلات التى تتعرض لها فى الفترة الأخيرة، لذا لا تدع هذه المشكلات تؤثر على حياتك.

توقعات ماغى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/4/20

>حياتك العاطفية لا تسير على الطريق الصحيح بسبب غيرتك الشديدة وعدم ثقتك فى حبيبك طوال الوقت وهو الأمر الذى يؤدى إلى ظهور مشكلات كبيرة بينكم ويجعل حبيبك يشعر بالحصار والحاجة إلى بعض الحرية، لذا عليك بالكف عن هذه الغيرة الشديدة والثقة فى حبيبك بعض الشىء.>صحتك فى تحسن دائم بفضل زيارتك الدائمة للطبيب والتزامك بتعليماته وأوامره واتباعك جميع نصائحه، وهو الأمر الذى يفيدك فى المستقبل ويحافظ على حياتك وصحتك ويجعلك تشعر بحالة أفضل من ذى قبل وهو الامر الذى يؤثر بالإيجاب على حياتك بشكل عام.

برج السرطان البرج المائى الأول أصحاب هذا البرج يتميزون بقوة حدس كبيرة لديهم شخصيات نقية وملهمة متسامحة مع نفسها ومع الآخرين فهم لا يحبون اختلاق المشكلات ويريدون أن يعيشون فى سلام، من أهم صفاتهم الوفاء والحنية والإخلاص وعيوبهم تتلخص فى المزاجية والعند والخوف من الاقتراب من الآخرين، أما بخصوص الحظ فيؤكد خبير الابراج ميشال حايك أن اليوم ستشعر بتحسن كبير ورغبة مفرطة فى العمل وبذل مجهود أكبر، وهو الأمر الذى سيأتى لك بنتائج ومفاجآت كبيرة.

توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/4/20

>علاقتك العاطفية مع حبيبك على وشك الانهيار بسبب عدم قدرتك على تفهم عيوبه والاستماع إلى الأشياء التى تزعجه وتصيبه بالضيق، حاول حل الامر قبل أن يتضخم ويزداد صعوبة وتعقيد حتى لا تندم فيما بعد.> الرياضة ليست الحل لمشكلاتك الصحية، عليك بزيارة الطبيب والاطمئنان على صحتك لتحصل على العلاج اللازم، فإهمالك سيسبب لك العديد من المشكلات الصحية الكبيرة والأمراض الخطيرة.

شخصيات قوية وجادة لا يخافون إظهار آرائهم بقوة يفتقدون المرونة فى التعامل ويعشقون الجدال، لا يعترفون بالرأى الآخر ولا يرون أنفسهم على خطأ أبدا، هذه أهم صفات أصحاب برج الأسد، أما بخصوص حظ يوم الأحد لأصحاب برج الأسد، فتؤكد خبيرة الأبراج ماغى فرح أنه من الضرورى التفكير ف المستقبل وعدم النظر إلى أحوالك الجارية فقط، حيث لم تخطط فى الفترة الماضية لمستقبلك وحياتك المقبلة ولم تضع خطط تساعدك على التطوير من ذاتك.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 2015/4/20

> حياتك العملية على ما يرام بفضل تحقيق إنجازات كبيرة فى الفترة الماضية جعلت محط الأنظار وتقدير الجميع، فاجتهادك فى العمل وصبرك خلال الأشهر القليلة الماضية يجدى نفعا ويحقق لك كما كنت تحلم به من فترة.> لابد أن تعى جيدا أن لشريك حياتك حق عليك وواجبات كبيرة لذا عليك إصلاح مشكلاتك والاستمتاع إلى أرائه وعدم التركيز فقط على ما تحتاجه، وابدأ فى التفكير فى مستقبلكم سويا.

مواليد برج العذراء لديهم شخصيات هادئة محبة للحياة والسفر والمغامرة ليس لديهم أحلام كبيرة ولكن أحلامهم البسيطة هامة تؤثر عليهم وعلى من حولهم ولديهم مقدار من الإبداع فى العمل وحياتهم اليومية، محبون للحياة الأسرية ويقدسونها ويضحون بقشدة من أجل الآخرين، كما أن لديهم روح ملهمة للآخرين.

توقعات هالة عمر لبرج العذراء على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/4/20

>علاقتك العاطفية غير مرضية بسبب احساسك بالتقصير فى حق حبيبك وعدم امتلاكك للوقت الكافى للاهتمام به والعمل على اسعاده الاستماع لمشكلاته، فلا تدع هذا الاحساس يؤثر عليك وحاول التحدث معه وتعريفه بما تشعر به لتتمكنا من حل مشاكلكم والاستمرار فى علاقتكم دون ازعاج أو مشكلات.>حالتك النفسية السيئة وشعورك بالضغط الدائم بسبب بالمهام المكلف بها، يضر بصحتك ويؤثر على صحتك، ويتسبب فى اصابتك ببعض الأزمات النفسية التى لا تعرف سببها، لذا اهتم بصحتك وحاول الابتعاد عن الضغوطات والخروج فى نزهة أو السفر وقضاء بعض الوقت.

من أهم مواصفات برج الميزان أنهم شخصيات طموحة لديها أهداف لا تريد أن تقضى حياتها وهى تنظر عليها من الخارج لديهم روح مرحة وجذابة تساعدهم فى الحصول على علاقات اجتماعية متعددة، من أهم عيوبهم العصبية والمزاجية التى تؤثر عليهم بشكل كبير .

توقعات ماجى فرح لبرج الميزان على مستوى الحب

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 2015/4/20

>مواليد برج الميزان لديهم قدر كبير من الرومانسية والتى لا يفضلون إظهارها على الإطلاق إلا عند الوثوق أن الشخص الآخر يستحق هذا الحنان وهذه الرومانسية الشديدة، فهم يخافون دائمًا من أن تنجرح مشاعرهم ولا يجازفون بدخول فى علاقات.>توقفت منذ فترة عن اتباع النظام الغذائى الذى كنت منتظمًا عليه بشدة واستطعت بفضله خسارة الكثير من الوزن، لذا عليك العودة مرة أخرى إلى هذا النظام ولا تدع مزاجك وضغط العمل يدفعك نحو تناول الطعام والإهمال فى مظهرك وصحتك.

من أهم الصفات التى تميز مواليد برج العقرب هى أن الشخصية المميزة الملهمة والروح المرحة قادرة على كسب ثقة من حولهم ولكن من الصعب أن يكتسب أحد ثقتهم مجتهدين فى العمل ويريدون تحقيق أحلام كبيرة فى حياتهم ويسعون إليها وعلى الرغم من الصعاب التى يواجهونها فى حياتهم إلا أن شخصيتهم القوية تعيدهم على الطريق السليم لا تحاول أن تستفزهم فهم سريعو الغضب لا يحبون من ينتقدهم بدون حق.

توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/4/20

>أنت الآن تمر بأزمة نفسية بسبب خروجك من علاقة عاطفية دامت لسنوات طويلة، لكنك قمت بالأمر الصائب، فعلاقتك الماضية كانت تستنزف طاقتك وتشعرك بعدم الرضا عن نفسك دائمًا، فلا تحزن وسيهديك القدر شخص أفضل.>حاول الابتعاد عن الروتين اليومى والسفر إلى الخارج وقضاء بعض الوقت والاستجمام والاستمتاع بالمناظر الطبيعية حتى تتخلص من الضغط والروتين الذى يصيبك بالملل ويؤثر على صحتك وأعصابك ويشعرك بالعصبية.

مواليد برج القوس لديهم روح مرحة ومحبون للحياة يتمتعون بقدر كبير من الابتكار كما أن لديهم العديد من الأهداف والأفكار المختلفة التى تساعدهم فى الحصول على مكانة متميزة فى العمل وبين زملائهم كما أنهم مستعدون للتضحية وأوفياء لأقصى درجة.

توقعات ماجى هالة عمر الحمل على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 2015/4/20

>أنت تشعر بعدم الرضا عن علاقتك الحالية بسبب إحساسك الدائم بالحاجة إلى شخص أفضل يساعدك على النجاح وتحقيق أحلامك وطموحاتك ولا يؤثر على حياتك بالسلب ويجعلك تعود إلى الخلف وتخسر حياتك.>صحتك فى أحسن حالاتها بسبب اتباعك لريجيم قاسٍ ساهم فى فقدانك الكثير من الوزن وساعدك على الخروج من حالة الإحباط التى كانت تصيبك بسبب الزيادة الملحوظة فى وزنك والتى كانت مثار سخرية الجميع لكنك استطعت بفضل عزيمتك وإرادتك التغلب على هذه العوائق واثبت للجميع قوتك.

يعشقون المغامرة وتجربة العديد من الأشياء الغريبة وغير التقليدية، ولا يهتمون بما يجرى من حولهم ولا يعبئون بآراء المحيطين هذه الصفات العامة لأصحاب برج الجدى، وأما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما يوضحها لنا خبير الأبراج ميشيل حايك، أن اليوم هو الأمثل للوصول إلى ما تريد وتحقق احلامك وتعمل بجد واجتهاد للنجاح والتفوق.

توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/4/20

>حياتك العاطفية تسير فى الطريق الصحيح فأنت مثال للشريك الصالح الذى يتفهم عيوب حبيبه ويتفهم مشكلاته ويساعده على التقدم فى حياته والنجاح والاستمرار والتقدم بشكل أكبر، لذا عليك باتباع ما تقوم به واحتوائه.>حالتك الصحية غير جيدة بسبب عاداتك الصحية الخاطئة وعدم اتباعك لنظام غذائى صحى واعتمادك على الوجبات الجاهزة والوجبات السريعة التى تصيب بالبدانة والتى تضر بصحتك، لذا عليك بزيارة الطبيب وفقدان بعض الوزن قبل فوات الآوان، حتى لا تتعرض لمشكلات صحية أكبر.

الإصرار للوصول إلى الحلم والتصميم على الوصول إلى الأهداف والنجاح والتفوق أهم الصفات التى يتصف بها أصحاب وشخصيات برج الدلو، أما فعن حظ برج الدلو ليوم الاثنين كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، اليوم هو الأنسب للتفكير فى مستقبلك وحياتك القادمة والبدء فى العديد من الخطط التى طالما أجلتها.

توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/4/20

>حياتك العاطفية فى افضل حالاتها بفضل تحليك بالصبر الكافى لتحمل عيوب حبيبك وتقبل أرائه والاستماع لمشكلاته، بالرغم من عدم تحلى حبيبك بهذه الصفات، استمر فى على منهجك وسيكتشف أخطائه فى الفترة المقبلة ويقدم لك الاعتذار اللائق.>حول التغيير من روتين حياتك وممارسة الرياضة بشكل أكبر بدلا من تمضية الوقت فى الجلوس على مكتبك لساعات طويلة وهو الأمر الذى يضر بصحتك ويؤثر عليك بالسلب.

القدرة على الاعتماد عليهم فى كافة الأمور والثقة فيهم وفى حكمهم واختياراتهم، فهذه بعض الصفات المتعلقة بأصحاب برج الحوت، حيث يتصفون بتقبل النقد والنقاش للوصل إلى حل وسط يرضى جميع الأطراف، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الإثنين كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فاليوم ستأتى لك العديد من المفاجآت والأخبار السعيدة التى ستجعلك أكثر تفاؤلا وسعادة.

توقعات ماغى فرح لبرج الحوت على المستوى العاطفى

على مستوى الصحة

> أهتم فى الفترة المقبلة بالخروج مع حبيبك فى أماكن مختلفة وغير تقليدية، لتتمكنوا من تخطى حالة الملل والروتين السائدة بينكم والتى قد تؤدى إلى فتور ومشكلا عديدة انت فى غنى عنها.>حالتك الصحية فى أفضل حالاتها بفضل اهتمامك برشاقتك وممارسة الرياضة دائما وأولا بأول وحرصك على صحتك وتخلصك من العادات السيئة ومن أهمها الافراط فى تناول القهوة والسجائر اللذان سببا لك العديد من المشكلات الصحية من قبل.