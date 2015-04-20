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بالأسماء.. حبس 17 من مديرى مكاتب جماعة الإخوان بالمحافظات لاتهامهم بتمويل “اعتصام رابعة” بالأسلحة

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بالأسماء.. حبس 17 من مديرى مكاتب جماعة الإخوان بالمحافظات لاتهامهم بتمويل “اعتصام رابعة” بالأسلحة بالأسماء.. حبس 17 من مديرى مكاتب جماعة الإخوان بالمحافظات لاتهامهم بتمويل “اعتصام رابعة” بالأسلحة

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول للنيابات بحبس 17 متهمًا من مديرى مكاتب جماعة الإخوان فى المحافظات لمدة 15 يومًا، لاتهامهم بحشد المتظاهرين وتمويل اعتصام رابعة العدوية بالأسلحة.

نسبت النيابة للمتهمين تهم الحشد للمظاهرات وتمويلها بالأسلحة والمال والتحريض على العنف وقلب نظام الحكم، كما وجهت لهم تهمة التخطيط لأعمال إرهابية، وتعطيل المواصلات.

وجائت أسماء المتهمين وهم أسامة أحمد حسين، عبدالله محمد مخلوف، هشام أحمد حنفى، محمود محمد عباس، محمد سيد سليمان، حامد مبارك على، خالد طوسون أحمد، سمير محمد أحمد المالحى، عبدالقادر عبد القادر عبدالله، محمد صبحى طلبة، فؤاد محمد زغلول، سمير إبراهيم سلامة، سعيد محمود مصطفى، محمد سعد محمد، أحمد عبد العزيز عبد السلام، إبراهيم عراقى، محمد طلعت أحمد شمس.

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