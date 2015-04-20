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لو نحيف.. فتش ورا ضعف امتصاص الأمعاء

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لو نحيف.. فتش ورا ضعف امتصاص الأمعاء لو نحيف.. فتش ورا ضعف امتصاص الأمعاء
الكثير من الأعراض المرضية الشائعة تكون سببا فى الإصابة بالنحافة الملحوظة، ولعل أهمها وأشهرها سود تغذية المريض، وإصابته بمرض السكر، وبعض الأسباب الشائعة الأخرى، والتى توضحها الدكتورة نيفين رضا أخصائية الأمراض الباطنة والتى عددت الكثير من الأسباب لها كالإصابة باضطراب واضح فى إفرازات الغدة الدرقية بالزيادة الملحوظة، أو بسبب الخط الوراثى العائلى، أو كنتيجة للإصابة ببعض الأورام المتقدمة.
>وأوضحت نيفين أن هناك سببا غير شائع ولا يلتفت إليه الكثيرون، وقد يكون السبب الرئيسى فى الإصابة بالنحافة الملحوظة على البعض، وهى نقص الامتصاص بشكل عام فى الأمعاء، وبالتبعية يصاب الشخص بحالة من سوء التمثيل الغذائى بشكل عام فى الجسم، فيصعب على الأمعاء حينها امتصاص الكم المناسب من أو الحد الأدنى منها على الأقل والذى يؤثر بشكل كبير فى زيادة كتلة الجسم وحجمه، مما يتسبب بالتدريج فى الإصابة بالنحافة البالغة.

ولذا تنصح أخصائية الباطنة بضرورة الكشف المبكر والسريع بمجرد ملاحظة النحافة على جسم المريض، وعدم الاكتفاء بتحاليل الدم بل بالعرض على مختص باطنى وهضمى لبيان ما إذا كان يعانى سوء امتصاص الغذاء، والذى تظهر علاماته باضطرابات فى الإخراج شديدة لسنوات طويلة لا تنقطع.

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مصر 365

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