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بالصور: تتويج صوفيا نيكيتشوك ملكة على عرش الجمال الروسي للعام 2015

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الإثنين 20-04-2015 01:02

فازت الشابة Sofia Nikitchuk بلقب ملكة جمال روسيا لعام 2015، بعد أن تفوقت على 49 متسابقة من أجمل الفتيات في روسيا.

Nikitchuk البالغة من العمر 21 عاماً، توجت مساء السبت 18 نيسان-أبريل، في حفل ضخم أقيم على مسرح Barvikha في Luxury village بالعاصمة الروسية موسكو.

وتسلمت Sofia بعد نيلها اللقب، تاجاً من الذهب الأبيض مرصعاً بالمجوهرات واللؤلؤ، وتوجتها ملكة جمال روسيا للعام 2014 Yulia Alipova، بينما إختيرت Vladislava Evtushenko لتكون الوصيفة الأولى، أما الوصيفة الثانية فهي Anastasiya Naidenova.

وحصلت Sofia أيضاً على مبلغ 3 ملايين روبل أي 58 ألف دولار أمريكي، وسيارة، كما باتت مرشحة لتمثيل الاتحاد الروسي في مسابقتي ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون.

 

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