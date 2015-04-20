زراعة الشرقية تنظم ورشة عمل عن السلامة المهنية

برعاية مدير الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس صالح بن ناصر الحميدي وبحضور مدير عام الأمن والسلامة بوزارة الزراعة الأستاذ خالد بن محمد المالكي نظمت زراعة الشرقية ورشة عمل بعنوان السلامة المهنية وإدارة المخاطر ومكافحة الحرائق وذلك بقاعة المحاضرات بالإدارة يوم أمس الأول بمشاركة أكثر 30 رجل أمن من منسوبي زراعة الشرقية.

حيث ألقى الدكتور عدنان سلطان استشاري إدارة الأمن والسلامة محاضرة تطرق فيها إلى عدة محاور منها السلامة والأمن في بيئة العمل وكيفية التعامل مع الحوادث واشتراطات السلامة المهنية وواجبات الموظف نحو إجراءات السلامة.

وفي نهاية الورشة قام المالكي بتوزيع شهادات الحضور للمشاركين وبعض الهدايا لحراس الأمن، كما أثنى على الجهود التي يقوم بها موظفو الأمن والسلامة للحفاظ على بيئة عمل آمنة، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.