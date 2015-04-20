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«الغذاء والدواء» تتحقق في 642 بلاغاً عن أجهزة ومنتجات طبية

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«الغذاء والدواء» تتحقق في 642 بلاغاً عن أجهزة ومنتجات طبية «الغذاء والدواء» تتحقق في 642 بلاغاً عن أجهزة ومنتجات طبية

    تلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ممثلة في المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية، 642 بلاغاً عن منتجات وأجهزة طبية حتى 11 جمادى الآخرة 1436 (نهاية مارس 2015)، وتولت التحقق منها واتخاذ إجراءات بشأنها، ضمن جهودها لحماية صحة وسلامة المرضى والمستخدمين.

وكانت غالبية البلاغات من شركات بواقع 556 بلاغاً، تلاها البلاغات من مقدمي الرعاية الصحية ب59 بلاغاً، ثم المواطنين ب16 بلاغاً، ثم فريق المركز ب11 بلاغاً.

ويستقبل المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية (http://ncmdr.sfda.gov.sa) إشعارات وإنذارات السلامة الميدانية وتقارير الأجهزة والمنتجات الطبية التي يتضح وجود عيوب مصنعية بها من المستشفيات والمنشآت الصحية والمستخدمين بالمملكة، ويدرسها ويتعاون مع مصنعيها وممثليها القانونيون لتصحيحها وضمان الأداء الآمن لها.

وحرصاً على ضمان سلامة المستخدمين، فإن المركز الوطني يتعاون مع جهات متخصصة في دول أخرى، إذ أن له عضوية في نظام تبادل إنذارات السلامة الميدانية وبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية التابع للمنتدى العالمي لمنظمي الأجهزة والمنتجات الطبية، الذي يضم الولايات المتحدة الأميركية وكندا واليابان وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي والصين والبرازيل، إضافة إلى عضويته في نظام تبادل إنذارات السلامة الميدانية وبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية التابع لمجموعة عمل التجانس الآسيوي التي تضم ثلاثة وعشرين دولة.

وتعمل "الهيئة" على تبادل تقارير حوادث الأجهزة والمنتجات الطبية مع أي هيئات رقابية عالمية أو جهات استشارية أخرى، وتلتزم بالاحتفاظ بهوية المتقدم بإشعارات إنذارات السلامة الميدانية، أو تقرير الحوادث وعدم إظهار بياناته الشخصية لأي أطراف أخرى، للتقليل من احتمالية أو تكرار وقوعها أو التقليل من العواقب المحتملة من تكرارها. ويمكن لمستخدمي الأجهزة والمنتجات الطبية الإبلاغ عن حوادث ومشاكل الأجهزة والمنتجات الطبية من خلال المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية على الرابط (http://ncmdr.sfda.gov.sa).

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