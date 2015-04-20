ماجستير في الهندسة للحربي

م. ماجد الحربي
حصل المهندس ماجد بن عبدالحفيظ الحربي على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية بعد مناقشة أطروحته (استخدامات الطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية). وكانت لجنة المناقشة قد تكونت من: د. جمال عرفي مشرف على الرسالة، د. زياد السحيباني مساعد المشرف، ولجنة الممتحنين، د. عبدالعزيز المجاهد، د. هاني الأنصاري، د. زكريا موتشي.. تهانينا للمهندس ماجد وعقبال الدكتوراه.
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