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ماجستير في الهندسة للحربي

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ماجستير في الهندسة للحربي ماجستير في الهندسة للحربي
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م. ماجد الحربي

    حصل المهندس ماجد بن عبدالحفيظ الحربي على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية بعد مناقشة أطروحته (استخدامات الطاقة المتجددة بالمملكة العربية ). وكانت لجنة المناقشة قد تكونت من: د. جمال عرفي مشرف على الرسالة، د. زياد السحيباني مساعد المشرف، ولجنة الممتحنين، د. عبدالعزيز المجاهد، د. هاني الأنصاري، د. زكريا موتشي.. تهانينا للمهندس ماجد وعقبال الدكتوراه.

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