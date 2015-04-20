شفاء 56% من المصابين ب«كورونا».. وانخفاض تسجيل حالات الإصابة بالفيروس

أكدت وزارة الصحة شفاء (548) حالة مصابة بفيروس كورونا بنسبة بلغت 56% من إجمالي العدد الكلي للحالات المؤكدة، والبالغ عددها (979) حالة، معلنةً استمرار انخفاض تسجيل حالات الإصابة بالفيروس للأسبوع الخامس على التوالي، حيث تم تسجيل حالتين مؤكدتين في كل من مكة المكرمة وضبا، خلال الفترة من 23 إلى 29 جمادى الآخرة 1436ه - الأسبوع الدولي 16-.

وذكرت الوزارة أنه على الرغم من الانخفاض الملحوظ في عدد الحالات المصابة، إلا أنها تنبه أنه لانزال في الموسم، وأنها ستبقي الاستعدادات كما هي، وأن الجهود لابد أن تستمر بتعاون جميع الأطراف، وعلى رأسها التعاون المجتمعي والعاملين الصحيين الذين هم الأساس ويمثلون الركيزة الأساسية في مواجهة المرض.

وأوضحت أنه تم فحص 1009 عينات لفيروس كورونا في مختبرات وزارة الصحة خلال نفس الفترة، كما بلغت عدد زيارات فرق الاستجابة السريعة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية خلال نفس الفترة (1) زيارة فقط، فيما بلغ عدد زيارات فرق الصحة العامة للمخالطين للحالات الإيجابية (2) زيارتين، وبلغ عدد المخالطين الذين تم حصرهم بالمنزل للحالات الإيجابية (9) حالات، كما بلغ عدد زيارات وزارة الزراعة زيارتين، فيما استمرت جهود الوزارة في التوعية الصحية لشرائح المجتمع من خلال الحملة التوعوية بفيروس كورونا "نقدر نوقفها".

وأفادت الوزارة أن مركز القيادة الذي يواصل جهوده على مدار الساعة من خلال القيام بأعمال الترصد الوبائي، والتأكد من التزام المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى، والتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والمنظمات الصحية الدولية بما في ذلك منظمة الصحة العالمية وبيوت الخبرة لمتابعة ما يستجد بخصوص فيروس كورونا.

كما تواصل جهودها وتنسيقها التام مع وزارة الزراعة لتنفيذ الحملات التوعوية بفيروس كورونا في أماكن تجمع الإبل والمخالطين لها من الملاك والمربين لتوخي الحذر والأخذ بأسباب الوقاية عند التعامل معه الإبل.