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حملة توعوية شاملة في عنيزة

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حملة توعوية شاملة في عنيزة حملة توعوية شاملة في عنيزة
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الحملة تضم برامج تثقيفية ورياضية تناسب شرائح المجتمع

بريدة - ملفي الحربي

    انطلقت الحملة التوعوية الشاملة التي يُنظمها مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة في مركز «أبانات» بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والتي تستمر حتى 9-7 بحضور رئيس مركز «أبانات» سعود بن هديب ورئيس مركز التنمية في عنيزة خالد الرحيلي ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بأبانات حبيب الرشيدي وعدد من المسؤولين والأعيان. وبدأت فعاليات الحملة بمسيرة شاركت فيها جهات عدة بسيارات تجوب المركز تحمل شعار الحملة وأهدافها، وبعدها انطلقت برامج الحملة والفعاليات اليومية ومنها الألعاب الترفيهية والسحب على الجوائز اليومية. ويُقام على هامشها عدد من البرامج المتنوعة «تثقيفية توعوية رياضية» والدورات للجنسين، إلى جانب سحوبات يومية.

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