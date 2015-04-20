مدير الجمارك يتفقد منفذ الطوال

منفذ الطوال - علي المدخلي (عدسة/ مرزوق الفيفي)

تفقد مدير عام الجمارك صالح الخليوي أمس، جمرك منفذ الطوال البري في منطقة جازان.

وبدأ الجولة بقسم الصادرات واستمع لشرح من رئيس القسم عبدالله عسيري عن دور القسم، والذي يوجد به ثلاث مجموعات تعمل على مدار الساعة، ثم انتقل إلى قسم الوسائل الجمركية وشاهد الدور الذي تقوم به والأشياء التي تم قبضها وكيفية كشف أماكنها من خلال تجربة حية للكلاب البوليسية، ثم انتقل إلى قسم الجوازات والتقى بمدير جوازات المنفذ الرائد حسن الصميلي، واطلع على الخدمات المقدمة وسرعة تسهيل الإجراءات وشاهد الخدمات الغذائية المقدمة من المالية لرعايا الدول القادمين من اليمن، ثم اطلع على جهاز فحص السيارات الصغيرة وصالة الركاب وصالة الشؤون الجمركية، وأكد الخليوي سعادته بما شاهده من أعمال منظمة وجهود مخلصة تؤدي عملها بكل تفان وإخلاص.