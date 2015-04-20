"القومية للأنفاق": نسعى لتنفيذ القطار المكهرب وافتتاحه خلال يناير 2018

قال اللواء إسماعيل النجدى رئيس الهيئة القومية للأنفاق إن الهيئة تسعى لتنفيذ مشروع القطار المكهرب بين السلام والعاشر من رمضان والرابط للعاصمة الإدارية الجديدة وافتتاحه للجمهور خلال شهر يناير عام 2018.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق لـ"اليوم السابع" أن الهيئة تعكف حاليا مع شركة أفيك الصينية التى ستنفذ هذا المشروع على الانتهاء من الدراسات الهندسية التفصيلية لهذا المشروع من أجل توقيع العقد النهائى لبدء التنفيذ، لافتا إلى أنه يتوقع انتهاء الدراسات الهندسية والتعاقد خلال شهرين.

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