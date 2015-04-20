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الجنح تصدر حكمها على الراقصة "صافيناز" فى قضية إهانة علم مصر اليوم

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الجنح تصدر حكمها على الراقصة "صافيناز" فى قضية إهانة علم مصر اليوم الجنح تصدر حكمها على الراقصة "صافيناز" فى قضية إهانة علم مصر اليوم
تصدر، اليوم الاثنين، محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار عمرو حسانين وحضور على السيسى وكيل النيابة وسكرتارية سامى أبو غريب، حكمها فى دعوى اتهام الراقصة الأرمينية صافيناز، بإهانة العلم المصرى خلال رقصها به بإحدى الحفلات، فى القضية رقم 4277 لسنة 2014.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع خلال الجلسات السابقة، وأكد الدفاع أن موكلته لم تقصد إهانة العلم، ونفى ركن القصد لديها كونها أجنبية، ولا تعرف القوانين جيدا.

وكان أحمد خطاب مدير نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قد أحال الراقصة صافيناز لمحكمة الجنح لاتهامها بإهانة علم المصرى.

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مصر 365

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