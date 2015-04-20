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"فى حب مصر" لمهاجميها: "لو شايفنها قائمة أمنية انسحبوا منها وريحونا"

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"فى حب مصر" لمهاجميها: "لو شايفنها قائمة أمنية انسحبوا منها وريحونا" "فى حب مصر" لمهاجميها: "لو شايفنها قائمة أمنية انسحبوا منها وريحونا"
قال الدكتور عماد جاد عضو اللجنة التنسيقية لقائمة "فى حب "، إن اللجنة التنسيقية للقائمة ستجتمع مطلع الشهر القادم عقب عودة اللواء سامح سيف اليزل من الولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة التطورات الأخيرة، واتخاذ قرار بشأن استمرار حزب الوفد فى القائمة من عدمه؛ مبديا استغرابه من الهجوم الذى تتعرض له القائمة من الأحزاب المشاركة فيها قائلا: "أتفهم هجوم الأحزاب غير المشاركة فى القائمة عليها لأنهم على يقين بقوتها وقدرتها على المنافسة، لكننى لا أتفهم موقف الأحزاب المشاركة فى القائمة ورغم ذلك توجه سيل من الاتهامات إليها"، وتابع "لو شايفينها قائمة أمنية انسحبوا منها وريحونا".

وأوضح "جاد" لـ"اليوم السابع"، أن قائمة فى حب مصر كانت قد اكتملت قبل انضمام حزب بالوفد إليها، وتم استبعاد عدد منهم لضم أعضاء حزب الوفد، مؤكدا على وجود بدائل جاهزة حال استبعاد حزب الوفد.


>- عماد جاد: على مصر الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن من قبل الأتراك

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مصر 365

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