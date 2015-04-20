مصادر: حالة عبدالرحمن الأبنودى مستقرة بعد إجراء جراحة بالمخ

قالت مصادر مقربة من الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى، والذى تم نقله أول أمس إلى المركز الطبى العالمى التابع للقوات المسلحة، إن حالة "الخال" مستقرة بعد إجراء عملية سريعة لإزالة تجمع دموى بالمخ.

وكان "الخال" قد شعر بوعكة صحية وتم نقله إلى المركز الطبى العالمى بطريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوى وتم حجزه بالعناية المركزة ومنع الزيارات.

ويقوم الفريق الطبى بالمركز تحت إشراف مدير المستشفى الدكتور بهاء الدين زيدان، واللواء طبيب عزت عبدالخالق، والطبيبة جميلة الكفوفى، استشارى جراحة المخ والأعصاب، والعميد الدكتور أسامة جلال بمتابعة دائمة لحالة الشاعر الكبير.

وبحسب تصريحات الإعلامية نهال كمال زوجة "الخال" فإن الرئيس السيسى اتصل أمس بالخال للاطمئنان على صحته مؤكدة أن الخال يعانى من مشاكل مزمنة فى الرئة وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعى منذ فترات طويلة، وهو الآن يخضع لرعاية شاملة من الأطباء بالمركز الطبى العالمى واهتمام كبير من جميع المسئولين بالمركز وقيادات القوات المسلحة.

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