أخبار عاجلة

عيش الليلة - أحمد زاهر: "في ثانوي بقيت قليل الأدب" ويحكي موقف كوميدي أثناء هروبه من المدرسة -
ستاد مصر: لقاء مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى عقب مباراته مع بتروجيت -
ستاد مصر: تصريحات حسن شحاتة المدير الفنى لفريق بتروجيت عقب مباراته مع الأهلى -
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مانشستر يجدد عقد «لينجارد» لمدة 4 مواسم -
في «البريميرليج».. توتنهام الأكثر تسجيلا وليفربول يستقبل 18 هدفا -
عيش الليلة - النجمة لوسي للفنان أشرف عبد الباقي: "أنت كنت بتسرق الأرانب" -
عيش الليلة - دخول مميز للنجمة لوسي والنجم أحمد زاهر مع الفنان أشرف عبد الباقي -
عيش الليلة - أحمد زاهر: أول مرة قدام الكاميرا في مسلسل ذئاب الجبل "دهنوني أسود وصوروني من قفايا" -
عاجل: “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة منذ قليل بين الجيش ومسلحين بالعريش وسقوط شهداء ومصابين وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاشتباكات والجيش يثأر للمجندين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ضابط سابق فى جيش صدام حسين كان أهم استراتيجى فى تنظيم داعش

Google+ Print
ضابط سابق فى جيش صدام حسين كان أهم استراتيجى فى تنظيم داعش ضابط سابق فى جيش صدام حسين كان أهم استراتيجى فى تنظيم داعش
ذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية الأحد أن ضابطا سابقا فى جيش الرئيس العراقى السابق صدام حسين كان "اهم استراتيجى" فى تنظيم الدولة الاسلامية عندما سيطر هذا الاخير على شمال سوريا.

وقالت المجلة ان الضابط هو سمير عبد محمد الخليفاوى المعروف باسم الحاج بكر وهو عضو سابق فى المجلس العسكري لتنظيم داعش والذى على ما يبدو قتله الجيش السورى الحر فى تل رفعت بشمال سوريا في يناير 2014.

وكان الرجل عقيدا سابقا فى مخابرات سلاح الجو العراقى في عهد صدام حسين، حسب المجلة التى قالت انها استندت في معلوماتها على وثائق صاغها بكر وحصلت عليها بعد مفاوضات طويلة مع مقاتلى المعارضة السورية فى حلب.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365