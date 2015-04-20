ضابط سابق فى جيش صدام حسين كان أهم استراتيجى فى تنظيم داعش

ذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية الأحد أن ضابطا سابقا فى جيش الرئيس العراقى السابق صدام حسين كان "اهم استراتيجى" فى تنظيم الدولة الاسلامية عندما سيطر هذا الاخير على شمال سوريا.

وقالت المجلة ان الضابط هو سمير عبد محمد الخليفاوى المعروف باسم الحاج بكر وهو عضو سابق فى المجلس العسكري لتنظيم داعش والذى على ما يبدو قتله الجيش السورى الحر فى تل رفعت بشمال سوريا في يناير 2014.

وكان الرجل عقيدا سابقا فى مخابرات سلاح الجو العراقى في عهد صدام حسين، حسب المجلة التى قالت انها استندت في معلوماتها على وثائق صاغها بكر وحصلت عليها بعد مفاوضات طويلة مع مقاتلى المعارضة السورية فى حلب.

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