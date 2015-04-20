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قيادة المنطقة العسكرية الأولى فى اليمن تنضم إلى الرئيس هادى

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قيادة المنطقة العسكرية الأولى فى اليمن تنضم إلى الرئيس هادى قيادة المنطقة العسكرية الأولى فى اليمن تنضم إلى الرئيس هادى
انضمت القيادة العسكرية الأولى فى اليمن والمنتشرة فى اكبر محافظة بالبلاد، الاحد الى الرئيس عبد ربه منصور هادى الذى لجأ الى تحت ضغط المتمردين الحوثيين المدعومين من ايران.

وجاء فى بيان للواء الركن عبد الرحمن عبدالله الحليلى قائد المنطقة العسكرية الاولى قائد اللواء 37 مدرع "باسم جميع منتسبى المنطقة العسكرية الاولى ضباط وصف ضباط وجنود المرابطين بوادي وصحراء حضرموت نؤكد استمرارنا في دعم الشرعية الدستورية ممثلة في فخامة الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليمنية القائد الاعلى للقوات المسلحة".

وأضاف البيان "نعلن تأييدنا المطلق بما يتخذه من قرارات صائبة لتحقيق الامن والاستقرار في كل ربوع اليمن كما نؤكد استعدادنا التام للحفاظ على الامن والاستقرار فى إطار مسئوليتنا فى جميع مناطق وادى وصحراء حضرموت".
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