بالفيديو والصور- التطواني يخطف الأهلي في دقيقته المفضلة

خطف نادي المغرب التطواني الفوز أمام الأهلي في الدقيقة 92 بهدف قاتل من ركلة حرة مباشرة عن طريق محسن ياجور.

الأهلي حل ضيفا على المغرب التطواني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

هدف أصحاب الأرض الوحيد جاء في الدقيقة 92 من ركلة حرة عن طريق محسن ياجور.

ركلة حرة تسبب بها شريف حازم بعد لمسة يد على حدود منطقة الجزاء، نفذها ياجور بنجاح في مرمى إكرامي.

سيطرة أهلاوية

تحت أصوات الجماهير المغربية دخل الأهلي اللقاء بأداء أفضل من أصحاب الأرض من مؤمن زكريا كمهاجم صريح.

سيطرة وهجمات منظمة وخطورة ظهرت للأهلي على مرمى التطواني.

وفي الدقيقة 17 ارتكب حارس مرمى التطواني محمد اليوسفي خطأ قاتل فشل مؤمن زكريا في استغلاله. (شاهد اللقطة).

واستمرت سيطرة الأهلي مع تفوق حسام غالي وعاشور في وسط الملعب.

ولكن انتهى الشوط سلبيا.

تغيير بعد دقيقتين

وبعد انطلاق الشوط الثاني بدقيقتين خرج محمود حسن تريزيجيه وحل وليد سليمان بديلا له.

سليمان وبمجرد نزوله أرضية الملعب أهدر فرصة هدف محقق.

مؤمن استغل خطأ دفاع التطواني ومرر لوليد ولكن تسديدة الأخيرة مرت بجوار القائم. (شاهد فرصة وليد)

فرصة دخل بعدها أصحاب الأرض في أجواء المباراة وبدأت الخطورة على مرمى الأهلي من ناحية حسين السيد.

وظهر حسين السيد متأثرا بالإصابة الحال ذاته ظهر على محمد هاني الذي خرج وحل بيتر إيبيموبوي بديلا له.

هدف قاتل

وفي الدقيقة التي اعتاد بها الأهلي هز شباك الخصوم، اهتزت شباك شريف إكرامي.

ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء بعد لمسة يد شريف حازم سددها ياجور بنجاح.

تسديدة ياجور اصطدمت بحائط صد الأهلي لتعلن هدف قاتل للمغرب التطواني انتهت عليه المباراة.

ويستقبل الأهلي بعد أسبوعين من الآن المغرب التطواني في إياب دور الـ16.

شاهد - هدف فوز التطواني في مرمى الأهلي

شاهد - صور سقوط الأهلي أمام المغرب التطواني