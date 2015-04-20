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رئيس التطواني يعقب على شماريخ أولتراس أهلاوي في المغرب

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رئيس التطواني يعقب على شماريخ أولتراس أهلاوي في المغرب رئيس التطواني يعقب على شماريخ أولتراس أهلاوي في المغرب

أكد أشرف أبرون رئيس مجلس إدارة المغرب التطواني أن الشماريخ التي ألقاها أولتراس أهلاوي في ملعب سانية الرمل معقل الفريق لن تؤثر على العلاقات بين البلدين.

وخسر الأهلي بهدف أمام مضيفه التطواني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا، وشهدت المباراة إشعال جماهير الأهلي بعض الشماريخ وإلقائها في الملعب وسط محاولات أمنية مغربية.

وقال أبرون في تصريحاته عبر قناة صدى البلد: "طالبنا جمهور الأهلي بمنع استخدام الشماريخ. والأمن رفض استخدامها في المباراة".

وأضاف "ما حدث لن يؤثر على علاقات البلدين الطيبة. والأهم أن المباراة خرجت بسلام".

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