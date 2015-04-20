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مدرب المغرب التطواني: الفوز الصعب منطقي أمام فريق مثل الأهلي

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مدرب المغرب التطواني: الفوز الصعب منطقي أمام فريق مثل الأهلي مدرب المغرب التطواني: الفوز الصعب منطقي أمام فريق مثل الأهلي

أكد سيرخيو لوبيرا المدير الفني لنادي المغرب التطواني أن مواجهة الأهلي كانت "صعبة للغاية" ومن هنا فـ"نتيجة الفوز الصغير منطقية أمام فريق كبير مثله".

الأهلي سقط في دقيقته المفضلة بهدف قاتل لمحسن ياجور قاد أصاحب الأرض للانتصار في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

طالع - بالفيديو والصور - التطواني يخطف الأهلي في دقيقته المفضلة

وتحدث المدير الفني لنادي المغرب التطواني عن الفوز المتأخر قائلا: "مواجهة الأهلي كانت صعبة للغاية فهو فريق يمتلك تاريخا كبيرا".

وأضاف في تصريحات عقب المباراة نقلتها صحيفة ( المغربية) " كنا نعرف طريقة لعب الأهلي وتعاملنا معها".

وأتم "لم نستغل الكرات الثابتة في الشوط الأول فغيرنا الطريقة في الشوط الثاني وتوصلنا إلى تسجيل هدف الفوز".

ويحل المغرب التطواني ضيفا على الأهلي في إياب دور الـ16 بعد أسبوعين من الآن.

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فيديو اليوم السابع

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