مدرب المغرب التطواني يشرح.. كيف سيقتل الأهلي في القاهرة

تحدث سيرخيو لوبيرا المدير الفني لنادي المغرب التطواني عن مواجهة الإياب المنتظرة أمام الأهلي مشيرا إلا أنه سيعمل على "استغلال المساحات بسبب الاندفاع الهجومي للأصحاب الأرض".

الأهلي سقط في دقيقته المفضلة بهدف قاتل لمحسن ياجور قاد أصاحب الأرض للانتصار في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

طالع - بالفيديو والصور - التطواني يخطف الأهلي في دقيقته المفضلة

وتطرق لوبيرا للحديث عن لقاء العودة قائلا: "النتيجة غير مطمئنة وعلينا التسجيل في لقاء الإياب، عرفنا أسلوب لعب الأهلي والأمر سيتغير في لقاء العودة".

وأضاف في تصريحات عقب المباراة نقلتها صحيفة (المنتخب المغربية) "في الإياب سيلعب الأهلي بخطة هجومية، ومن هنا سنستغل الموقف".

وأكمل حديثه قائلا: "سنحاول استغلال أي مساحة سيتركها لنا الأهلي من أجل تسجيل هدف".

في العودة يحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين من أجل التأهل إلى دور المجموعات بينما هدف للمغرب التطواني في القاهرة يصعب كثيرا من مهمة الأهلي.

وأختتم حديثه قائلا: "المغرب التطواني قادر على العودة بنتيجة إيجابية وبطاقة التأهل من القاهرة".

ويحل المغرب التطواني ضيفا على الأهلي بعد أسبوعين من الآن في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.