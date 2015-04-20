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شريف حازم: لم نقصر.. والأهلي أفضل كثيرا من التطواني

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شريف حازم: لم نقصر.. والأهلي أفضل كثيرا من التطواني شريف حازم: لم نقصر.. والأهلي أفضل كثيرا من التطواني

أكد شريف حازم مدافع النادي الأهلي أن الفريق قدم أداء جيد رغم الخسارة أمام المغرب التطواني فـ"الكل لم يقصر".

الأهلي سقط في دقيقته المفضلة بهدف قاتل لمحسن ياجور قاد أصاحب الأرض للانتصار في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

طالع - بالفيديو والصور - التطواني يخطف الأهلي في دقيقته المفضلة

وتحدث شريف حازم عقب المباراة قائلا: "لم نقصر في اللقاء والجميع قدم ما عليه".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية مع قناة CRT "نحن أفضل بكثير من التطواني وقادرون على التعويض".

وعن الخطأ القاتل الذي تسبب في هدف التطواني بالدقيقة 92 بعد لمسة يد شريف حازم، قال المدافع: " حاولت منع التسديدة من الوصول إلى مرمى إكرامي ولكن بسوء حظ اصطدمت في يدي".

وأتم "تسديدة ياجور لم تكن جيدة ولولا الاصطدام في الحائط البشري لم تكن لتهز الشباك".

ويحل المغرب التطواني ضيفا على الأهلي بعد أسبوعين من الآن في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

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فيديو اليوم السابع

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