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أمينة متحف محمود سعيد: السيسى وجه بحل أزمتى مع وزير الثقافة

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أمينة متحف محمود سعيد: السيسى وجه بحل أزمتى مع وزير الثقافة أمينة متحف محمود سعيد: السيسى وجه بحل أزمتى مع وزير الثقافة
قالت عزة عبد المنعم، أمينة متحف محمود سعيد بالإسكندرية، تعليقًا على اللقاء الذى عقد الأحد بمكتب رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بحضور الدكتور عبد الواحد النبوى وزير الثقافة، لإنهاء الخلاف الذى بينها وبين وزير الثقافة على خلفية وصفه لها بـ"التخينة"، إن رئيس الوزراء قال لها "الرئيس السيسى وجه بحل تلك الأزمة سريعًا، وأخيرًا حصلت على اعتذار رسمى من حكومة بلدى".

وأضافت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "تضايقت من تجاهل الجهات الرسمية، والدعم فقط كان من المثقفين والأصدقاء، وأخيرًا وصلنى رد رسمى عقب شكوى رسمية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء، أكد صدور قرار بتعديل المسمى الوظيفة ونقلها من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بناءً على حصولها على درجة الماجستير، مع زيادة 80 جنيهًا شهريًا وفق القانون.

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