رواد "تويتر" يدشنون هاشتاج "سيلفى الحجاب" للرد على شريف الشوباشى

دشن رواد "فيس بوك" و"تويتر" هاشتاج "سيلفى الحجاب" على مواقع التواصل الاجتماعى، ردًا على دعوة شريف الشوباشى لخلع الحجاب فى مظاهرة بميدان التحرير خلال الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، مستندًا إلى واقعة مظاهرة هدى شعراوى لخلع النقاب بالتزامن مع ثورة 1919، التى اعتبرها بداية تكوين الهوية الحقيقية للمواطن.

داليا عطية، أطلقت الشرارة الأولى لـ"سيلفى الحجاب"، والتى دعت من خلالها نساء وفتيات مصر المحجبات إلى التجميع يوم 3 مايو المقبل، لالتقاط صور سيلفى بالحجاب، رداً على دعوة الشوباشى.

وكتبت داليا عطية عبر دعوتها: "ردًا على ما قاله الشوباشى فى حق فتيات وسيدات مصر أعلنا نحن الفتيات المحجبات يوم 3 مايو التجمع لأخذ صورة جماعية بالحجاب بعنوان "سيلفى الحجاب بميدان التحرير".