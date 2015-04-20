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الصحة: صرف "أوليسيو" بديلاً عن "الإنترفيرون" لمرضى فيرس سى أول مايو

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الصحة: صرف "أوليسيو" بديلاً عن "الإنترفيرون" لمرضى فيرس سى أول مايو الصحة: صرف "أوليسيو" بديلاً عن "الإنترفيرون" لمرضى فيرس سى أول مايو
أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، أن عقار "أوليسيو" الخاص بعلاج مرضى فيرس سى بديلاً عن الإنترفيرون سيتم دخوله الخدمة للعلاج بمراكز الكبد أول مايو المقبل من خلال علاج 20 ألف مريض على مرحلتين.

علاج 20 ألف مريض على مرحلتين بـ أوليسيو
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وقال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم استيراد 30 ألف عبوة من عقار أوليسيو الخاص بعلاج مرضى فيرس سى بديلاً عن الإنترفيرون، مشيراً إلى أنه سيتم استيراد 30 ألف جرعة أخرى بعد شهر، على أن يتم تحليلها فى هيئة الرقابة والبحوث الدوائية لضمان صلاحيتها للاستخدام.

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