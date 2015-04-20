حبس 17 قيادة إخوانية 15 يومًا بتهمة تمويل المعتصمين فى "فض اعتصام رابعة"

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، بحبس 17 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامهم فى قضية فض اعتصام رابعة، بالتحريض والشروع بالقتل وإمداد المتظاهرين بالسلاح والذخيرة والانضمام لجماعة إرهابية.

كشفت تحقيقات المستشار محمد سيف، رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية بسكرتارية ماجد بهيج، عن أن المتهمين منهم أعضاء سابقين بمجلس الشعب ومديرين المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان الإرهابية بالمحافظات كانوا مسئولين عن حشد وتمويل أنصار الجماعة الإرهابية بالمحافظات، ونقلهم إلى اعتصام ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر وميدان النهضة، وتزويدهم بالذخيرة والأموال لبقائهم فى الاعتصام، والانطلاق بمسيرات مسلحة تعوق مؤسسات الدولة عن أداء عملها.

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