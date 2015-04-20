التعليم: اليوم فتح المظاريف المالية لـ 92 مطبعة مشاركة فى مناقصة الكتب

تبدأ وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين فتح المظاريف المالية لعدد 92 مطبعة فازت فى المعاينات الفنية التى تمت خلال الفترة الماضية، وذلك فى إطار استعداد الوزارة لإنهاء مناقصة طباعة الكتب وتسليم الكتب إلى المطابع للبدء فى عملها.

ومن جانبه كشف مصدر مسئول أن ما يقرب من 90% من كتب طلاب التعليم الفنى للعام الدراسى 2015، 2016، حصلت على أمر طباعة وجار تسليمها إلى المطابع بعد اجراء التعديلات عليها من قبل اللجنة المشكلة بتنقيح المناهج ويشرف عليها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.

وبالنسبة لكتب التعليم العام لجميع الصفوف، قال المصدر فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن بعض الكتب حصلت على أمر طبع، لافتا إلى أن نسبتها قليلة مقارنة بالتعليم الفنى، مؤكدا أن الكثير من المناهج خاضعة للتنقيح والمراجعة من قبل أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى أن بعض الكتب لم يتم الانتهاء من تأليفها.

وأوضح المصدر أنه فيما يتعلق بمناهج الرياضيات من الأول حتى الثالث الإعدادى لا توجد فيها مشكلات، حيث يتم مراجعتها فى مراحلها الأخيرة تمهيدا لحصولها على أمر طبع، وكذلك مادة اللغة العربية من الأول الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، مشددا على أن المشكلة تكمن فى مناهج التربية الدينية والدراسات الاجتماعية نظرا لاستمرار اللجنة فى تنقيح المناهج وتعديلها.

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