يونس مخيون: دعوة خلع الحجاب تطرف فى الانحراف وإغراق فى التبعية

أكد الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، أن دعوة البعض لمليونية خلع الحجاب فى ميدان التحرير، لا تخرج إلا عن عقول متعفنة، على حد وصفه.

وقال "مخيون"، عبر تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": إن الدعوة إلى مليونية خلع الحجاب لا تصدر إلا عن عقول متعفنة وقلوب مريضة وأنفس غير سوية، إنه جنوح فى الفكر وتطرف فى الانحراف وإغراق فى التبعية وتحلل من كل القيم".

واختتم رئيس حزب النور تدوينته عن الداعين لخلع الحجاب قائلاً: "إن الشعب المصرى سوف يلقنهم درسا يضعهم فى مكانهم الطبيعى".



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