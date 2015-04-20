سفير مصر بالمغرب يعتذر لمسئولى "التطوانى" عن تجاوزات الألتراس

اعتذر إيهاب جمال الدين أحمد، سفير مصر بالمغرب، لرئيس نادى المغرب التطوانى ورئيس مدينة تطوان، عن تصرفات أفراد ألتراس أهلاوى التى حدثت قبل مباراة الأهلى مع المغرب التطوانى التى أُقيمت مساء أمس، الأحد، فى ذهاب دور الـ16 ببطولة أفريقيا، وانتهت بفوز بطل المغرب بهدف قاتل فى الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وحرص سفير مصر بالمغرب على التوجه عقب اللقاء لرئيس نادى المغرب، وكذلك مسئولى مدينة تطوان وفرد الأمن الذى تعرض للإصابة من جراء تصرفات الألتراس وقدّم لهم الاعتذار عن هذه التجاوزات التى أثارت حالة من الغضب والاستياء داخل البعثة الحمراء، خاصة وأن الجمهور المغربى ومسئولى اللعبة استقبلوا الأهلى استقبالاً رائعاً منذ وصول الفريق للمغرب.

وكان 65 مُشجعا من ألتراس أهلاوى قد ألقوا شماريخ على أرض الملعب قبل بدء المباراة، الأمر الذى تسبب فى إصابة أحد أفراد الأمن فى رأسه.