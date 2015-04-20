4 فوائد لنبات الرجلة أهمها الوقاية من أمراض القلب والسرطان والشيخوخة

يتمتع نبات الرجلة أو البقلة "purslane" بقيمة غذائية عالية وفوائد صحية عديدة، وهو من البقول العشبية، ويمكن أن تؤكل أوراقه إما مطبوخة أو نيئة، حيث تحتوى على قدر كبير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الصحية.

ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الفوائد الصحية لنبات الرجلة وكذلك القيمة الغذائية العالية التى يتمتع بها، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بموقع "العلاج والغذاء" الأمريكى، وهى تشمل:

1.يعد نبات الرجلة من أفضل الخضراوات الغنية بالأوميجا-3، المعروف بفوائد الصحية العديدة وخواصه المضادة للالتهابات وتعزيز صحة المخ وتقليل التهابات المفاصل.

>2.تحتوى الرجلة على تركيزات رائعة من حمض اللينولينيك "ALA"، والمعروف بدوره فى الحد من فرص الإصابة بأمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية، وكما أنه يقى من اضطراب ضربات القلب.

>3.يحتوى نبات الرجلة على تركيزات عالية من الفيتامينات المضادة للأكسدة مثل فيتامين "أ" و"هـ" و"ج"، وهى تساهم فى الحد من خطر الإصابة بالأمراض وتقليل فرص حدوث السرطانات، وكما تساهم فى الحد من الشيخوخة.

>4.يحتوى نبات الرجلة على عنصرى الكالسيوم والمغنسيوم، واللذان يساهمان فى تعزيز صحة العظام والأسنان والعضلات، وكما يحتوى على البوتاسيوم، والذى يساهم فى تنظيم ضغط الدم، بالإضافة إلى الحديد، والذى يساعد فى تكوين الهيموجلوبين، المعروف بدوره فى نقل الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم.

>وأضاف التقرير أن من الأضرار الصحية لنبات الرجلة أو البقلة، هو احتوائه على تركيزات عالية من حمض الأوكساليك "oxalic acid"، وهو يعد من أغنى الأطعمة به، وهو معروف بأضرار الصحية، حيث يرفع فرص الإصابة بحصوات الكلى وكما أنه قد يسبب الإجهاض ولذا فهو ممنوع للحوامل ومرضى الكلى.