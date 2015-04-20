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تجديد حبس موظف متهم بهتك عرض سيدة بالمقطم 15 يوما

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تجديد حبس موظف متهم بهتك عرض سيدة بالمقطم 15 يوما تجديد حبس موظف متهم بهتك عرض سيدة بالمقطم 15 يوما
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس موظف بإحدى شركات تجارة حديد التسليح بالمقطم، لاتهامه فى واقعة هتك عرض سيدة حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية.

كانت البداية عندما رأت "ر.أ"، 25 سنة، حاصلة على بكالريوس خدمة اجتماعية، على الموقع الخاص بإحدى شركات حديد التسليح على الإنترنت، الإعلان عن الاحتياج لموظفين بجميع المؤهلات الدراسية، وذهبت المجنى عليها إلى مكان الشركة، لتحديد ميعاد للمقابلة، وتقديم الأوراق الشخصية الخاصة بها، فدخلت مكتب أحد الموظفين الذى يدعى "م.ع"، 40 سنة، ففوجئت ببداية حواره معها بكلمات جنسية، ثم حاول الاعتداء جنسيا عليها، ما أسفر عن تقطيع ملابسها بالكامل، بالرغم من مقاومتها.

وحررت أسرة المجنى عليها محضرا بالواقعة بقسم شرطة المقطم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتى أمرت بالكشف الطبى عليها من قبل مستشفى المقطم العام، وجاء التقرير مؤكدا وجود جروح بجسد المجنى عليها نتيجة هتك العرض، فأمرت النيابة بالتحفظ على حرز ملابسها المقطعة.

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مصر 365

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