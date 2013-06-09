أخبار عاجلة

أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

أماني الخياط تطالب الحكومة بالرد على انفراد "الوطن" بمنح "قنديل" معلومات سرية للشركة المنفذة لسد النهضة

Google+ Print
أماني الخياط تطالب الحكومة بالرد على انفراد "الوطن" بمنح "قنديل" معلومات سرية للشركة المنفذة لسد النهضة أماني الخياط تطالب الحكومة بالرد على انفراد "الوطن" بمنح "قنديل" معلومات سرية للشركة المنفذة لسد النهضة

كتب : سهيلة حامد منذ 27 دقيقة

طالبت الإعلامية أماني الخياط، مجلس الوزراء بالرد على انفراد جريدة "الوطن"، اليوم، بالكشف عن منح رئيس الوزراء هشام قنديل، شركة "بلبادس" الهولندية، التي وضعت تصميم سد النهضة الإثيوبي، معلومات وبيانات سرية عن إيراد النهر والفيضان في ، أثناء توليه وزارة الري في العام 2011، ما ساعد الشركة، المملوكة لشخصيات يهودية، في إنجاز التصميم.

وقالت الخياط، في برنامج "صباح أون" على قناة "أون تي في"، إنه على رئاسة الوزراء أن ترد لتوضح حقيقة الأمر، سواء ببيان صحفي على صفحتها أو بتصريحات رسمية. وأضافت أن الأمر يستحق الرد، خاصة إذا تم الربط بين ذلك وبين ماتم خلال زيارة الرئيس مرسي الشهيرة للسودان، وقوله إن دول حوض النيل في القلب، فرد الرئيس السوداني: إن الأمن المائي للسودان في سد النهضة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد