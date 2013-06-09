أماني الخياط تطالب الحكومة بالرد على انفراد "الوطن" بمنح "قنديل" معلومات سرية للشركة المنفذة لسد النهضة

كتب : سهيلة حامد منذ 27 دقيقة

طالبت الإعلامية أماني الخياط، مجلس الوزراء بالرد على انفراد جريدة "الوطن"، اليوم، بالكشف عن منح رئيس الوزراء هشام قنديل، شركة "بلبادس" الهولندية، التي وضعت تصميم سد النهضة الإثيوبي، معلومات وبيانات سرية عن إيراد النهر والفيضان في مصر، أثناء توليه وزارة الري في العام 2011، ما ساعد الشركة، المملوكة لشخصيات يهودية، في إنجاز التصميم.

وقالت الخياط، في برنامج "صباح أون" على قناة "أون تي في"، إنه على رئاسة الوزراء أن ترد لتوضح حقيقة الأمر، سواء ببيان صحفي على صفحتها أو بتصريحات رسمية. وأضافت أن الأمر يستحق الرد، خاصة إذا تم الربط بين ذلك وبين ماتم خلال زيارة الرئيس مرسي الشهيرة للسودان، وقوله إن دول حوض النيل في القلب، فرد الرئيس السوداني: إن الأمن المائي للسودان في سد النهضة.