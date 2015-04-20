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10 أتوبيسات جديدة لدعم مشروع نقل الركاب بمحافظة مرسى مطروح

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10 أتوبيسات جديدة لدعم مشروع نقل الركاب بمحافظة مرسى مطروح 10 أتوبيسات جديدة لدعم مشروع نقل الركاب بمحافظة مرسى مطروح

محافظة مطروح

أكد محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد ، مساء أمس الأحد، أنه سيتم دعم مشروع نقل الركاب بـ 10 أتوبيسات جديدة استعدادا لفصل الصيف ، حيث ستعمل هذه الأتوبيسات بجميع الخطوط الداخلية بمدينة مرسى مطروح لاستمرار عمل المشروع طوال العام .

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لجراج مشروع نقل الركاب بالكيلو 4 ، للوقوف على حالة الأتوبيسات واستعدادها قبل بداية فصل الصيف ، يرافقه السكرتير العام ومدير المشروع والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة .

وقال أبو زيد إنه سيتم رفع كفاءة الأتوبيسات التي تحتاج إلى صيانة ، وطرح الأتوبيسات التي تحتاج إلى صيانة بتكاليف عالية للبيع في مزاد علني تعلن عنه المحافظة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة .

أ ش أ

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