10 أتوبيسات جديدة لدعم مشروع نقل الركاب بمحافظة مرسى مطروح

أكد محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد ، مساء أمس الأحد، أنه سيتم دعم مشروع نقل الركاب بـ 10 أتوبيسات جديدة استعدادا لفصل الصيف ، حيث ستعمل هذه الأتوبيسات بجميع الخطوط الداخلية بمدينة مرسى مطروح لاستمرار عمل المشروع طوال العام .

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لجراج مشروع نقل الركاب بالكيلو 4 ، للوقوف على حالة الأتوبيسات واستعدادها قبل بداية فصل الصيف ، يرافقه السكرتير العام ومدير المشروع والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة .

وقال أبو زيد إنه سيتم رفع كفاءة الأتوبيسات التي تحتاج إلى صيانة ، وطرح الأتوبيسات التي تحتاج إلى صيانة بتكاليف عالية للبيع في مزاد علني تعلن عنه المحافظة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة .

أ ش أ