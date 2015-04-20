بالصور..الدعوة السلفية تنظم وقفة بالإسكندرية للتوعية بخطر "الحوثيين والشيعة"

نظمت الدعوة السلفية بمحافظة الإسكندرية وقفة دعوية بشارع الجلاء منطقة فيكتوريا، لتوعية المواطنين من خطر الشيعة وعلاقة الحوثيين بهم.

وقام الشباب المشاركون فى الوقفة بالتواصل مع المارة وإطلاعهم على حقائق الحوثيين والشيعة، واستخدموا بعض الوسائل للتوعية منها شاشة عرض لعرض بعض المقاطع التى توضح عقائدهم، وخطرها على الأمة الإسلامية.



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جانب من وقفة الدعوة السلفية لتوعية المواطنين من خطر الشيعة



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أحد المشاركين فى وقفة السلفيين يوضح لشاب خطورة الشيعة



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تجمع عدد من الشباب للاستماع لأحد دعاة السلفية



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أحد شباب السلفية خلال توعية أحد الشباب بخطورة الحوثيين والشيعة



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لافتة تحمل الدعوة السلفية وعنوان الوقفة خطورة الحوثيين والشيعة



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لافتة تحمل وقفة دعوية للتوعية بخطورة الحوثيين والشيعة

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