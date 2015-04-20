بالصور..الدعوة السلفية تنظم وقفة بالإسكندرية للتوعية بخطر "الحوثيين والشيعة"
نظمت الدعوة السلفية بمحافظة الإسكندرية وقفة دعوية بشارع الجلاء منطقة فيكتوريا، لتوعية المواطنين من خطر الشيعة وعلاقة الحوثيين بهم.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وقام الشباب المشاركون فى الوقفة بالتواصل مع المارة وإطلاعهم على حقائق الحوثيين والشيعة، واستخدموا بعض الوسائل للتوعية منها شاشة عرض لعرض بعض المقاطع التى توضح عقائدهم، وخطرها على الأمة الإسلامية.
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جانب من وقفة الدعوة السلفية لتوعية المواطنين من خطر الشيعة
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أحد المشاركين فى وقفة السلفيين يوضح لشاب خطورة الشيعة
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تجمع عدد من الشباب للاستماع لأحد دعاة السلفية
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أحد شباب السلفية خلال توعية أحد الشباب بخطورة الحوثيين والشيعة
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لافتة تحمل الدعوة السلفية وعنوان الوقفة خطورة الحوثيين والشيعة
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لافتة تحمل وقفة دعوية للتوعية بخطورة الحوثيين والشيعة
>- الدعوة السلفية تفضح موقف الإخوان مع الشيعة.. عبد المنعم الشحات: القرضاوى يتولى ملف التقريب بين المذهب السنى والشيعى.. وخيرت الشاطر لم يخرج إلا فى مظاهرة واحدة لدعم حزب الله بسبب هجوم السلفيين عليه
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