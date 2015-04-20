بالصور.. محافظ كفر الشيخ: نسبة البطالة بالمحافظة 40%

أكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ سيتم إنشاء العديد من المشاريع المختلفة للاستفادة من روح الشباب والتركيز على المشروعات يمكن من خلالها افتتاح العديد من المشروعات وتدريب الشباب على طرق التسويق والانتاج من خلال التعاون مع الجامعة ومعاهد التدريب المختلفة.

افتتاح مقر مشروعك بمدينة كفر الشيخ



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جانب من العاملات في المشروع إنشاء الله

>جاء ذلك خلال افتتاحه مساء اليوم الأحد، مقر برنامج مشروعك بمركز ومدينة كفرالشيخ ضمن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ويتم العمل من خلال الشباك الواحد وتم تخصيص مكاتب لبرنامج مشروعك بمراكز ومدن المحافظة بها مسئولين عن ا?من الصناعى والتراخيص والبيئة ومسئول البنوك الثلاثة "البنك الاهلى وبنك مصر والتنمية والائتمان الزراعى"، حضر اللقاء اللواء حسين الطاهر وكيل أول الوزارة السكرتير العام والمهندس مجدي عطا الله السكرتير العام المساعد واللواء أحمد الطرابلسي رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ ورؤساء مجلس إدارة البنوك الثلاثة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أثناء انعقاد أول لقاء في مشروعك



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محافظ كفر الشيخ يدلي بتصريحات

>وأضاف المحافظ إن "الرئيس السيسى هو صاحب مبادرة برنامج مشروعك لتشغيل الشباب، والحد من البطالة يتم بتنفيذ المشاريع المختلفة على مستوى المحافظة ونتطلع لانتاج منتجات بكفرالشيخ يتم تصديرها لداخل وخارج مصر".

جانب من الحضور

>وأشار المحافظ إلى إننا نحارب الفقر والبطالة بالمحافظة من خلال برنامج مشروعك، حيث لدينا نسبة 40% من أبناء المحافظة بدون عمل يمكن تشغيلهم عن طريق هذا البرنامج، والذى تم فتح فروع له بجميع الوحدات المحلية ليتم التمويل من بنوك الاهلى وبنك مصر والتنمية والائتمان الزراعى، حيث نتطلع لإنتاج الشنطة المدرسة والزى المدرسى ليكون صناعة محلية بأيدى أبناء المحافظة.

وأضاف المحافظ أنه سيتم توفير 10 ألاف فرصة عمل لأبناء المحافظة من خلال افتتاح 35 مشروع.



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جانب من المجلس المصرية للقيادات الشبابية



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قص شريط افتتاح المؤتمر