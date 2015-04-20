محافظ القليوبية: مجلس أمناء مدرسة "ترسا" خلية إخوانية

قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، إنه يعتذر لكل المثقفين والأدباء بسبب ما يحدث داخل المحافظة من الانتقادات التى وجهت لقرار تغيير اسم مدرسة ترسا إلى مدرسة فاتن حمامة، موضحا أن ما يحدث حاليا هو نتيجة ميراث طويل من التخلف والجهل والجمعيات الأهلية للجماعات المتطرفة، مضيفاً "مجالس الأمناء للمدارس من الجماعات المتطرفة اللى بيجعلهم يتدخلوا فى العملية التعليمية ويملأوا دماغ التلامذة بهذه الأفكار".

وأكد محافظ القليوبية أنه يقوم بحل مجالس الأمناء التى تحتوى على عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية، فيما أكد أن مجلس أمناء مدرسة ترسا هى خلية إخوانية، قائلاً "هم الفكر المتخلف اللى بيهدم المتاحف وبيكسر التماثيل".

وأضاف عبد الظاهر، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم 2"، أن أهالى ومحبى الفنانة فاتن حمامة أصروا أن تكون المدرسة التى ستطلق اسم الفنانة عليها تليق بهذا الاسم، حيث إنهم أصروا على تجهيزها على أعلى مستوى كتكريم لها، مشددا على أنه لن يُسمح لعناصر جماعة الإخوان التدخل فى العملية التعليمية على الإطلاق.