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عودة العمل بطاقة 100% لجمارك السخنة بعد تعطل 72 ساعة

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عودة العمل بطاقة 100% لجمارك السخنة بعد تعطل 72 ساعة عودة العمل بطاقة 100% لجمارك السخنة بعد تعطل 72 ساعة
قال جاد عساف رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، إن العمل بجمارك السخنة عاد مساء أمس، بطاقة 100% بعد تعطل استمر 72 ساعة، والعمل بطاقة 50% فقط للصادرات، وتوقف العمل لجمارك الواردات.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس لـ"اليوم السابع"، أن العمل عاد بعد عودة العمل بـ"السيلفر" القديم الخاص بالجمارك، والذى تم إنقاذه من الحريق الذى نشب بالمبنى الإدارى بالجمرك الجمعة الماضية.

وتابع، أن العمل عاد بشكل طبيعى مساء اليوم، بحضور ممثلى موانئ دبى العالمية المسئولين عن ميناء السخنة، وتحت إشراف جميع قيادات جمارك السخنة، والتأكد من انتظام العمل.

وأضاف عساف، أنه تم الاتفاق مع موانئ دبى العالمية على توفير مبنى بديل لعمل الجمارك داخله بالميناء، وعودة العمل بالدائرة الجمركية بشكل كامل.

كانت نيابة السويس قد أصدرت، أمس السبت، قرارًا بالمحضر رقم 773 الخاص بحريق المبنى الإدارى لجمارك السخنة يوم الجمعة الماضى، بتشكيل لجنة من رئاسة الدائرة الجمركية بالسويس، لحصر الخسائر والتلفيات الذى شاهده المبنى فى تقرير رسمى وإرساله إلى النيابة العامة.

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مصر 365