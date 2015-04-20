بالصور.. محافظ مطروح يكرم طلاب المدرستين الفائزتين بمسابقة أوائل الطلبة

نظمت مديرية التربية والتعليم بمطروح، مسابقة أوائل الطلبة، على مستوى الإدارات التعليمية، بحضور اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، والدكتور محمد الشركسي، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية ورئيس مجلس الأمناء، وعدد من قيادات التربية والتعليم، وطلبة المدارس المشاركة بالمحافظة، وأسفرت نتيجة المسابقة عن فوز مدرسة السادات الابتدائية، بالمركز الأول على مستوى المرحلة الابتدائية، وفوز مدرسة زاهر جلال الإعدادية بنات، بالمركز الأول على مستوى المرحلة الاعدادية.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى، وأعقبه بعض الأغانى الوطنية، وقصائد شعرية لطلبة المدارس، وأبدى المحافظ إعجابه بمواهب طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بالمحافظة.

ثم عرض وكيل وزارة التربية والتعليم، الادارات التعليمية المشاركة فى مسابقة أوائل الطلبة، وهى إدارات مطروح والضبعة والحمام التعليمية بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، وصل للمرحلة النهائية بالمرحلة الابتدائية مدرسة السادات الابتدائية، بإدارة مطروح التعليمية، ومدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، بإدارة الحمام التعليمية، وبالمرحلة الإعدادية، مدرسة زاهر جلال الإعدادية ومدرسة الضبعة الإعدادية.

وبعدها أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم، نتيجة المسابقة، بفوز مدرسة السادات الابتدائية، بالمركز الأول، على مستوى المرحلة الابتدائية، وفوز مدرسة زاهر جلال الإعدادية بنات، بالمركز الأول على مستوى المرحلة الإعدادية.

ومن ناحيته، كرم المحافظ طلاب المدرستين الحاصلتين على المركز الأول، ووزع عليهم هدايا عينية، وكرم مديرى المدارس الأربعة المشاركة وكرم الموجهين والقائمين على المسابقة، وإذاعة مطروح لتغطية فعاليات المسابقة، وكرم المسئولين بالنادى الاجتماعى على استضافة فعاليات مسابقة أوائل الطلبة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن مسابقة أوائل الطلبة أقيمت طبقا لتوجيهات محافظ مطروح، مشيراً إلى أن هذه المسابقة تقام لأول مرة منذ 10 سنوات بالمحافظة، وكان المحافظ يتابع المسابقة منذ بدايتها ولبى الدعوة بحضوره الجولة النهائية للمسابقة.

ومن جانبه، قال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أنه يدعم مثل هذه المسابقات، التى تؤهل أبنائنا الطلبة لدعم مهاراتهم، بهدف خلق جيل قادر على إحداث التنمية المنشودة للمجتمع المطروحى، وذلك من خلال دعم قطاع التعليم، والعقول الناضجة القادرة على مسايرة التقدم، وحثهم على مواصلة الاجتهاد والعمل على رفعة وطننا الغالى.



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محافظ مطروح وقيادات التعليم مع أوائل الطلبة



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المحافظ يكرم إحدى الطالبات المتفوقات



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جانب من مسابقة أوائل المدارس



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المحافظ يكرم أحد التلاميذ المتفوقين



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جانب من أوائل طلبة المدارس المشاركة فى المسابقة



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المحافظ يسلم جائزة المدارس الأولى فى المسابقة



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تكريم مدير النادى الاجتماعى لاستضافته المسابقة



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المحافظ يكرم وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح



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تكريم إسماعيل جاتو مدير إدارة مرسى مطروح التعليمية

- بالصور.. مسابقة لأوائل الطلبة بالمدارس الحكومية والخاصة بمطروح