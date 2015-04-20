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شكاوى من نقص بنزين 80 بمحطات الوقود فى الشرقية

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شكاوى من نقص بنزين 80 بمحطات الوقود فى الشرقية شكاوى من نقص بنزين 80 بمحطات الوقود فى الشرقية
يواجه أصحاب السيارات الملاكى والأجرة التى تعمل بالبنزين 80 أزمة حقيقية بعد خلو محطات الوقود منه، حيث يقول المحمودى منصور المغربى من مركز كفر صقر صاحب سيارة ملاكى، محطات الوقود بالمحافظة خالية من بنزين 80، بداية من الزقازيق، وحتى وههيا وأبو كبير وكفر صقر، لتزويد السيارة ولم أفلح، واضطررت لتزويد السيارة بنزين 95 خشية توقفها فى الطريق، مطالبا وزير بتوفير بنزين 80 بالمحطات رحمة بأصحاب السيارات.

ومن جانبه، أكد المهندس حمدى الشربينى وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه لا توجد أزمة بنزين 80 بالمحافظة، وأنه من المحتمل أن تكون السيارات التى تنقل البنزين للمحطات تأخرت فى الوصول، لافتا إلى أن حصة المحافظة تصل كاملة دون أى نقصان.

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مصر 365

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